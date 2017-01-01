Круглый стол по вопросам туризма в Тихвине в Ленинградской области

Автор: Leobr Дата публикации: 00:50

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Сегодня БСЦ "Тэффи" в городе Тихвин посетили гости из французского города-побратима Эрувиль Сен-Клер. Но целью визита была не только экскурсия по социо-культурному центру. В начале года французы и тихвинцы (представители органов местного управления, туристического бизнеса и СМИ) провели круглый стол - обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. В своем докладе Е. Ю. Котова (председатель комитета Администрации Тихвина по культуре, спорту и молодежной политике) отметила, что органы власти обеих городов-побратимов по разным причинам напрямую не финансируют местный туризм - это делают бизнесмены. Но оба города конечно стремятся изменить свой облик в более привлекательную сторону. Директор ТИМАХМ (Тихвинский краеведческий музей) В. В. Бондарева рассказала о реальном положении музейного дела, выступили и руководители тихвинских турфирм Е. Усманова, Л. Полякова. Гости из Франции поделились своим опытом, задали вопросы и получили ответы на них. Отдельная благодарность переводчице Светлане Кузьминой за отличную работу на этом совещании и экскурсии. Так начинается в Тихвине Год туризма в Ленинградской области. П.С. от автора видео пожелание питерским турфирмам: возить туристов не только в ближние города (их туристы и сами неплохо осваивают), но и Тихвин показывать - его богатую и непростую историю.