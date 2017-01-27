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Главная  /  Репортажи  /  Жители Мегиона засняли дикого соболя, бегающего по улицам города

Жители Мегиона засняли дикого соболя, бегающего по улицам города

Автор:
E001ee10
Дата публикации:
20:25
  • 18
  • 0

Жители Мегиона засняли дикого соболя, бегающего по улицам города. Зверек постоянно прятался и передвигался перебежками.

  • 18
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