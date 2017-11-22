Заснеженные улицы Нововоронежа сняли на видео местные жители

Автор: Кирилл Безфамильный Дата публикации: 20:25

25

25 0

На улице снегопад и никто не убирает снег с дороги. Вот так работают коммунальщики Нововоронежа.