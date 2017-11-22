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Заснеженные улицы Нововоронежа сняли на видео местные жители

Автор:
Кирилл Безфамильный
Дата публикации:
20:25
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На улице снегопад и никто не убирает снег с дороги. Вот так работают коммунальщики Нововоронежа.

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Комментарии (0)

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