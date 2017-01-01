Туристы и горожане отправляются в сказочный лес для приятных фотоссесий

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:18

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Сказочный лес на Манежный площади одно из любимый мест горожан и гостей столицы для зимних фотосессий. Туристы издалека увидев, что такой необычный лес с подсветкой и покрытый снежком, останавливаются и все снимают на свои смартфоны, а есть любители групповых фотографий. К вечеру Манежная площадь заполняется людьми, которые с восхищением гуляют по зимней сказке.