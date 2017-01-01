Заснеженные парки столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:18

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Природа радуется снегопаду и снегу. Снег лёг на ветки и газоны, покрыл собой всё. Для деревьев и растений это прекрасно снова в зимний сезон быть укрытыми снегом.