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Вечерние кадры погоды в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:19
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Вечером в столице продолжает идти небольшой снег. Основные дороги очищены, лишь в глубоких дворах имеется снег на проезжей части.

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