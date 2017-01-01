Уборка снега на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:18

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На Поклонной горе коммунальные службы расчищают парк. Снега выпало очень много и он везде. Снег собирают и сразу же вывозят на снегоплавильню.