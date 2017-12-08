#зима24 : Воронеж за сутки засыпало снегом

Автор: olegc75 Дата публикации: 21.01 22:58

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За сутки 20-21.01.2018 Воронеж буквально засыпало снегом. Видеорепортаж с улиц города на видеорегистратор

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46 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200916

Россия, Воронеж, Плехановская улица