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#зима24 : Воронеж за сутки засыпало снегом

Автор:
olegc75
Дата публикации:
21.01 22:58
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За сутки 20-21.01.2018 Воронеж буквально засыпало снегом. Видеорепортаж с улиц города на видеорегистратор

Россия, Воронеж, Плехановская улица
  • 46
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