В Вешняках на востоке Москвы завершилось возведение храма на 500 прихожан
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 21.01 23:38
-
- 36
В Вешняках на востоке Москвы завершилось возведение храма на 500 прихожан. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы находится по адресу: ул. Кетчерская, вл. 2. Помимо непосредственно церкви, комплекс включает в себя двухэтажный приходской дом с крестильней, административными помещениями, трапезной, классами воскресной школы. Церковь возведена на средства инвесторов и пожертвования. Центральной иконой храма станет «Введение во храм Пресвятой Богородицы», специально написанная на святом Афоне. Программа строительства православных храмов «Программа-200» действует во всех округах Москвы, кроме центрального.
- 36
Комментарии (0)