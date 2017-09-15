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В Вешняках на востоке Москвы завершилось возведение храма на 500 прихожан

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21.01 23:38
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В Вешняках на востоке Москвы завершилось возведение храма на 500 прихожан. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы находится по адресу: ул. Кетчерская, вл. 2. Помимо непосредственно церкви, комплекс включает в себя двухэтажный приходской дом с крестильней, административными помещениями, трапезной, классами воскресной школы. Церковь возведена на средства инвесторов и пожертвования. Центральной иконой храма станет «Введение во храм Пресвятой Богородицы», специально написанная на святом Афоне. Программа строительства православных храмов «Программа-200» действует во всех округах Москвы, кроме центрального.

Москва, ВАО, ул. Кетчерская, вл. 2
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