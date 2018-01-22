Один человек погиб при пожаре на юге столицы в районе Чертаново

Автор: Разведчик Дата публикации: 21.01 23:36

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Загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар начался в большой комнате. Через некоторое время пожар охватил 15 квадратных метров комнаты и коридора, а затем пламя перекинулось на балкон. Пожар принял открытую форму, с балкона стал вырываться сильный огонь. Очевидцы вызвали на место пожарных. Прибывшие пожарные и спасатели вскрыли дверь в квартиру и попали внутрь. В квартире была высокая температура и сильное задымление. Тушение было начато при помощи водяного ствола. Сбить пламя удалось через 10 минут, спустя еще 15 минут пожар был полностью потушен. В ходе проливки и разборки в горевшей комнате под завалами было обнаружено тело погибшего. Его личность сейчас устанавливается. Также из соседней квартиры был спасен один человек. Медики оказали спасенному помощь. На месте работали полицейские, пожарные, спасатели, служба Мосгаз, медики и следователи. Специалистам предстоит установить причину пожара. Москва, ЮАО, ул. Днепропетровская, д. 25.

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132 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200919

Москва, ЮАО, ул. Днепропетровская, д. 25