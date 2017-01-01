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Главная  /  Репортажи  /  #зима24 : Очень сильный Снегопад обрушился на Тамбовскую область

#зима24 : Очень сильный Снегопад обрушился на Тамбовскую область

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
00:11
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Активный циклон с Юга принес в Тамбовскую область сильный снегопад, метель, ухудшение видимости и снежные заносы на дорогах, за сутки выпало 22 см снега, также в Тамбове был установлен новый суточный максимум по осадкам, за сутки 21 января выпало 12 мм осадков, прежний максимум был установлен в 1966 году, тогда в этот день выпало 8.4 мм осадков. В настоящий момент дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада. Во вторник 23 января в Тамбове и области ожидается еще один сильный снегопад, после которого установится морозная погода.

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