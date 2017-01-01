Обстановка на месте пожара в центре Москвы, где в пожаре погибли три человека
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 08:00
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Тела трех человек были обнаружены при тушении пожара в квартире одного из жилых домов в Пресненском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города. «Ночью 22 января в квартире жилого дома по адресу: Стрельбищенский пер., д. 13, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. После локализации пожара были обнаружены трупы трех человек».
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