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Обстановка на месте пожара в центре Москвы, где в пожаре погибли три человека

Автор:
Sargo
Дата публикации:
08:00
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Тела трех человек были обнаружены при тушении пожара в квартире одного из жилых домов в Пресненском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города. «Ночью 22 января в квартире жилого дома по адресу: Стрельбищенский пер., д. 13, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. После локализации пожара были обнаружены трупы трех человек».

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