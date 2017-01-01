Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сказочный лес на Манежной площади

Сказочный лес на Манежной площади

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:12
  • 25
  • 0

Сказочный лес на Манежной площади.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
21:35 | LaimeLaim
В столице в центральной части продолжают убирать снег
140 0
18:53 | nemo210
На улице Петровка автомобиль вылетел на тротуар
38 1
18.01 16:47 | Uwis
Вот такая красота сейчас на Манежной площади