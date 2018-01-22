300-летнюю сибирскую лиственницу Петра I спасли от гибели

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 16:34

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Легендарную более чем 300-летнюю сибирскую лиственницу Петра I в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" удалось спасти от неминуемой гибели — осенью 2017 года в стволе одного из старейших деревьев Москвы появилась трещина, которая стала стремительно увеличиваться. Все эти месяцы сотрудники сада упорно думали, как сохранить жизнь живому памятнику. На днях у дерева появилась мощная искусственная опора. Как стало известно от сотрудников "Аптекарского огорода", одна ветвь засохла ещё в начале XX века - после удара молнии, а вторая вполне жива, хоть и почти не растёт. Каждой из ветвей соответствует своя часть ствола, тоже — живая и мертвая. Ветви расположены напротив друг друга и тянут в разные стороны. Их вес стал разрывать дерево на 2 половины. В трещину стала попадать вода, а разница в механических свойствах живой и мертвой древесины только ускорила процесс. Хотя древесина лиственницы удивительно прочна (мертвая ветка продержалась целый век!), всему приходит конец.