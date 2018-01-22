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Главная  /  Репортажи  /  300-летнюю сибирскую лиственницу Петра I спасли от гибели

300-летнюю сибирскую лиственницу Петра I спасли от гибели

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
16:34
  • 359
  • 1

Легендарную более чем 300-летнюю сибирскую лиственницу Петра I в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" удалось спасти от неминуемой гибели — осенью 2017 года в стволе одного из старейших деревьев Москвы появилась трещина, которая стала стремительно увеличиваться. Все эти месяцы сотрудники сада упорно думали, как сохранить жизнь живому памятнику. На днях у дерева появилась мощная искусственная опора. Как стало известно от сотрудников "Аптекарского огорода", одна ветвь засохла ещё в начале XX века - после удара молнии, а вторая вполне жива, хоть и почти не растёт. Каждой из ветвей соответствует своя часть ствола, тоже — живая и мертвая. Ветви расположены напротив друг друга и тянут в разные стороны. Их вес стал разрывать дерево на 2 половины. В трещину стала попадать вода, а разница в механических свойствах живой и мертвой древесины только ускорила процесс. Хотя древесина лиственницы удивительно прочна (мертвая ветка продержалась целый век!), всему приходит конец.

  • 359
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    17:25
    АГН "Москва" в 17:20 http://www.mskagency.ru/materials/2745493 22.01.18
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