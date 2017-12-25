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В Алтайском крае стоят 40-градусные морозы

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:28
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В Алтайском крае стоят 40-градусные морозы. Об этом сообщает местная жительница.

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