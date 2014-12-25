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Опрос жителей и гостей столицы на тему «Satisfaction Challenge»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:56
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Локация съёмки: Москва, ЦАО, Охотный ряд, Красная площадь. Опрос жителей и гостей столицы на тему «Сатисфакшн челлендж». Студенты Ульяновского лётного училища сняли танцевальное видео под известный в прошлом хит Бенни Бенасси - Сатисфакшн, где в оригинале танцуют девушки в бикини со строительными инструментами. Студенты же танцевали в трусах и фуражках в общежитии училища. Многие другие студенты стали их поддерживать и тоже снимали подобные видео. Так в сети есть ролики студентов: моряков, медиков, МЧС, строителей и даже танцы девушек в Израильской армии. Мы опросили людей в Москве, как они относятся к поступку ульяновских студентов, а также к тому, что многие люди, в том числе известные, стали их поддерживать, говоря положительные отзывы. Мнения разделились на положительные и отрицательные. Первое видео: Интервьюер Максим Кузнецов, видеооператор Артём Тараненко. Второе видео: спикер Артём Тараненко, видеооператор Максим Кузнецов.

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