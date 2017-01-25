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Главная  /  Репортажи  /  Работы по очистке крыш от снега в центре Москвы

Работы по очистке крыш от снега в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:42
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В столичном регионе продолжаются работы по очистке кровель зданий от скопившегося снега. На протяжении нескольких дней в Москве шли интенсивные снегопады и на крышах многих зданий скопились сугробы, которые так или иначе представляют серьёзную опасность для прохожих. В связи с этим коммунальные службы должны своевременно производить работы по уборке снега и наледи с крыш. Так, в центре Москвы в районе Якиманка бригада промышленных альпинистов производила работы по уборке снега. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни снегопады прекратятся и коммунальные службы смогут завершить работы по уборке снега в полном объёме.

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