Работы по очистке крыш от снега в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:42

48

48 0

В столичном регионе продолжаются работы по очистке кровель зданий от скопившегося снега. На протяжении нескольких дней в Москве шли интенсивные снегопады и на крышах многих зданий скопились сугробы, которые так или иначе представляют серьёзную опасность для прохожих. В связи с этим коммунальные службы должны своевременно производить работы по уборке снега и наледи с крыш. Так, в центре Москвы в районе Якиманка бригада промышленных альпинистов производила работы по уборке снега. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни снегопады прекратятся и коммунальные службы смогут завершить работы по уборке снега в полном объёме.