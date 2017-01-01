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Вечерние кадры погоды в центре столицы: морозно, без осадков

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:42
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  • 0

Локация съёмки: Москва, ЦАО, ул. Ильинка. Вечером по-прежнему морозно, но осадков нет.

  • 24
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Комментарии (0)

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