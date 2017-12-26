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На улице Петровка автомобиль вылетел на тротуар

Автор:
nemo210
Дата публикации:
18:53
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На улице Петровка в районе дома 23 автомобиль вылетел на тротуар, по словам очевидцев пострадали два человека.

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