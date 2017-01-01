На столицу надвигаются морозы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:51

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В столичном регионе ощутимо холодает. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни температура воздуха будет стремительно падать. Возможны морозы до минус 15-17 градусов. При этом осадки в виде снега продолжаться, но уже будут не столь интенсивными. Горожанам в эти дни стоит задуматься о смене гардероба и перед выходом на улицу утеплиться. При этом морозная погода будет способствовать появлению солнца и рассеиванию облачности.