На столицу надвигаются морозы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:51
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- 48
В столичном регионе ощутимо холодает. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни температура воздуха будет стремительно падать. Возможны морозы до минус 15-17 градусов. При этом осадки в виде снега продолжаться, но уже будут не столь интенсивными. Горожанам в эти дни стоит задуматься о смене гардероба и перед выходом на улицу утеплиться. При этом морозная погода будет способствовать появлению солнца и рассеиванию облачности.
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