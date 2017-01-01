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В Тамбове продолжают устранять последствия снегопада

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
19:42
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21 января активный южный циклон принес в Тамбовскую область сильный Снегопад, метель, снежные заносы и плохую видимость на дорогах, утром в понедельник на дорогах Тамбова образовались пробки, увеличилось количество ДТП. За сутки в Тамбове выпало 17 мм осадков ( 45% от нормы всего января), прирост снежного покрова составил 20 см, по области до 25 см. Дорожные службы продолжают расчищать дороги и тротуары, а уже во вторник 23 января ожидается новый сильный снегопад.

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