Морозный день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:15

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В столицу резко пришёл мороз временами из-за облаков выходило солнце. Днем в столице было -10С, в некоторых районах шёл снег. Мороз в столице будет крепче к ночным часам.