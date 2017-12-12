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Москва-реку сковал лёд

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:19
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Москва-реку сковал лёд. Проезжающий ледокол не дает льду сковать всю реку.

  • 19
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Комментарии (0)

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