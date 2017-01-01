Автобус сбил пешехода на Дубнинской улице

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Вечером 22 января на севере столицы произошло ДТП. На Дубнинской улице, напротив дома 71, рейсовый автобус, следовавший по 677 маршруту, совершил наезд на пешехода. Автобус двигался по Дубнинской улице в сторону платформы Лианозово. Перед перекрёстком с улицей 800-летия Москвы дорогу стала переходить женщина 1958 г.р. Женщина переходила дорогу в не положенном месте, в нескольких метрах от регулируемого перехода. Водитель автобуса нажал на тормоз, автобус на снежной каше у обочины начало складывать. Наезда предотвратить не удалось. Прибывшая бригада медиков госпитализировали женщину в одну из больниц города. Все обстоятельствп ДТП устанавливают сотрудники ДПС.