Станцию метро "Партизанская" и станцию "Измайлово" МЦК связала единая пешеходная зона

Автор: Uwis Дата публикации: 22.01 22:25

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Заканчивается строительство перехода с навесом между станциями метро "Партизанская" и "Измайлово" МЦК, входящую в состав одноименного ТПУ. Новое пешеходное пространство, созданное в рамках комплексного благоустройства транспортного узла, позволяет сократить время пересадки и быстро добираться пассажирам до автостанции и остановок наземного транспорта, делать это теперь будет удобно в любую погоду. В единой пешеходной зоне установят лавочки, рядом с которыми высадят деревья и кустарники.