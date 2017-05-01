Станцию метро "Партизанская" и станцию "Измайлово" МЦК связала единая пешеходная зона
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22.01 22:25
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Заканчивается строительство перехода с навесом между станциями метро "Партизанская" и "Измайлово" МЦК, входящую в состав одноименного ТПУ. Новое пешеходное пространство, созданное в рамках комплексного благоустройства транспортного узла, позволяет сократить время пересадки и быстро добираться пассажирам до автостанции и остановок наземного транспорта, делать это теперь будет удобно в любую погоду. В единой пешеходной зоне установят лавочки, рядом с которыми высадят деревья и кустарники.
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