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Автомобиль эвакуировали с водителем в салоне в одном из дворов на улице Кравченко в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
22.01 23:35
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На юго-западе Москвы сотрудники Моспаркинга эвакуировали автомобиль из двора с водителем в салоне. Автомобиль "ГАЗель" стоял припаркованным во дворе дома 16 по улице Кравченко. По данному адресу прибыли сотрудники МАДИ с эвакуатором. Не убедившись, что в салоне автомобиля людей нет, подцепили автомобиль и начали транспортировку. Проехав около 300 метров мимо проезжающие автомобилисты заметили, что в кузове автомобиля находится человек. Эвакуатор был блокирован спереди и сзади легковыми автомобилями на проспекте Вернадского, напротив дома № 14А. Как пояснил водитель, он с недавнего времени живёт в автомобиле. В момент эвакуации он спал, как только автомобиль начал движение, мужчина проснулся и понял, что автомобиль эвакуируют. На место для составления заявлений были вызваны сотрудники полиции и ГИБДД. Долгое время эвакуатор с эвакуированным автомобилем простояли в среднем ряду затрудняя движения транспорта. Позднее после всех разбирательств эвакуатор отъехал в правый ряд. Владелец автомобиля продолжает держать оборону в автомобиле.

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