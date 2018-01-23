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Главная  /  Репортажи  /  На проспекте Мира на северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, один человек пострадал

На проспекте Мира на северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля, один человек пострадал

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
04:17
  • 91
  • 1

Около двух часов ночи на проспекте Мира, при движении в область столкнулись два автомобиля. Со слов водителя пострадавшего автомобиля, он ехал от Садового кольца в сторону области, в среднем ряду с разрешённой скоростью. ПДД не нарушал. В районе дома 112 он почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля. Это было настолько неожиданно, что он даже не понял, как его закрутило и выбросило на тротуар, где он сбил несколько тумб из-под деревьев. Осколки разбросало на несколько метров, по проезжей части, вдоль всего дома. Пострадал его пассажир. Врач скорой помощи осмотрел и оказал первую помощь. От госпитализации пассажир отказался. Во внедорожнике, который влетел в разделительный барьер в крайнем левом ряду, никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины и виновник ДТП устанавливается.

Москва, СВАО, проспект Мира, д. 112
  • 91
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    06:17
    ВМ в 06:07 23.01.2018
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