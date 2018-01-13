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Главная  /  Репортажи  /  #Зима24. Аномальный мороз пришёл в Хакасию, местами до -47

#Зима24. Аномальный мороз пришёл в Хакасию, местами до -47

Автор:
Антон Репин
Дата публикации:
09:13
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Аномальный мороз пришёл в Хакасию, местами до -47. Жители села Таштып присылают фотографию уличного термометра.

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