Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В селе Чигири Амурской области загорелся коттедж

В селе Чигири Амурской области загорелся коттедж

Автор:
Egor Enshin
Дата публикации:
09:12
  • 15
  • 0

После морозной ночи вспыхнул большой коттедж в с. Чигири Амурской области.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
22.01 19:36 | denis947
Частный дом загорелся на юго-востоке Москвы
76 0
19.01 09:43 | Nik08.01.1980
В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль
64 0
29.11.2017 13:33 | mreportertv
В Амурской области в котельной дым валит мимо трубы
94 0
04.01 14:04 | Dm...
Пожар в частном доме в городе Новотроицке Оренбургской области
450 1
14.04.2014 14:14 | kosovan
В Благовещенске огонь от лесных пожаров вплотную подошёл к жилому посёлку