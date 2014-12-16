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Парк кованых фигур и другие красоты в Донецке

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
16:11
  • 23
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Весь день в Донецке с перерывами идет снег: идет, бежит, сыплет метелью, а потом вдруг замирает- посмотреть, что получилось. Смотреть, что получилось, можно буквально на каждом шагу- хочется заснять каждую встречную елку и крутится вокруг каждого витиеватого фонаря. Но лучше всего навестить Парк кованных фигур- это место в центре Донецка, около городской администрации и ТЦ "Белый Лебедь". Там регулярно проводятся конкурсы кузнечного дела, и мастера, творя на заданную тему, оставляют свои шедевры в парке. Да сами и посмотрите, что оставляют.

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