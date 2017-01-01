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Главная  /  Репортажи  /  На улице Яблочкова на северо-востоке столицы на территории строительной площадки метро произошел пожар

На улице Яблочкова на северо-востоке столицы на территории строительной площадки метро произошел пожар

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:20
  • 121
  • 2

Огнём были охвачены все 3 этажа технического строения на территории стройплощадки Московского метро. С 16:00 было несколько обрушений сгоревших облицовочных панелей здания. К 16:00 было известно, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров. На месте пожара много единиц техники и пожарно-спасательных подразделений. На данный момент пожар потушен.

  • 121
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    18:26
    В 17:40, 23.01. по ВМ.
  • Artem_077
    19:57
    Копия эфира https://yadi.sk/i/zj39eGyj3RiXNM
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