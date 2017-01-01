На улице Яблочкова на северо-востоке столицы на территории строительной площадки метро произошел пожар

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Огнём были охвачены все 3 этажа технического строения на территории стройплощадки Московского метро. С 16:00 было несколько обрушений сгоревших облицовочных панелей здания. К 16:00 было известно, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров. На месте пожара много единиц техники и пожарно-спасательных подразделений. На данный момент пожар потушен.