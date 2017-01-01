В МЧС дали официальный комментарий по пожару на территории строительной площадки Московского метро на улице Яблочкова

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Пресс-подход начальника 22-го пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве - Балонина Сергея Валентиновича, который рассказал журналистам о пожаре в техническом здании на территории строительной площадки метро на северо-востоке Москвы в районе улицы Яблочкова. Как уточнил С. Балонин происходило возгорание утеплителя и строительных материалов в трехэтажном здании. В результате пожара пострадавших нет.