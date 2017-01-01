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Главная  /  Репортажи  /  В МЧС дали официальный комментарий по пожару на территории строительной площадки Московского метро на улице Яблочкова

В МЧС дали официальный комментарий по пожару на территории строительной площадки Московского метро на улице Яблочкова

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:37
  • 99
  • 3

Пресс-подход начальника 22-го пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве - Балонина Сергея Валентиновича, который рассказал журналистам о пожаре в техническом здании на территории строительной площадки метро на северо-востоке Москвы в районе улицы Яблочкова. Как уточнил С. Балонин происходило возгорание утеплителя и строительных материалов в трехэтажном здании. В результате пожара пострадавших нет.

  • 99
  • 3

Комментарии (3)

  • Max_019
    16:45
    Балонин. Как только не каверкают в СМИ его фамилию!
  • Artem_077
    16:48
    Я вообще не писал в тексте его фамилию.
  • Artem_077
    16:49
    От моего заголовка и текста и следа не осталось. Это не я писал)
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