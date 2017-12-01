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Азиатская орхидея Пафиопедилум малипоанский расцвела в МГУ "Аптекарский огород"

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
16:57
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Необычайно эффектная зелёная азиатская орхидея Пафиопедилум малипоанский или Нефритовый венерин башмачок, (Paphiopedilum malipoense) с ароматом малинв, яблока и карамели расцвела на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима. В поисках золотого города в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Гости сада могут увидеть ценное растение в одной из стеклянных витрин в Пальмовой оранжерее и получить дополнительную информацию на обзорных экскурсиях "Редкости и знаменитости тропиков" в выходные дни. Родина Нефритового венериного башмачка — север Вьетнама и юг Китая. Орхидея произрастает на высоте от 570 до 1600 метров. У нашего экземпляра очень длинный цветонос, роскошные мраморные листья и крупный цветок. Не знаю, почему его неофициальное название Нефритовый башмачок — нефрит намного темнее! Наш цветок ближе к салатовому, с пурпурными пятнышками и прожилками. Запах карамели доминантный. Этот вид был впервые описан недавно — лишь в 1984 году. Он под угрозой исчезновения, очень редкий.

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