Морозный вечер в Москве

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 18:37

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Мороз пришедший в Москву, испытывает жителей на прочность. С крыш свисают сосульки. Осадков нет. На улице дует прохладный зимний ветер. Температура опустилась до -10°C.