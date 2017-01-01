Два автомобиля сгорели в Россошанском проезде на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 18:32
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- 109
На юге Москвы в районе Чертаново Южное произошел пожар. У ТЦ "Прага", расположенного по адресу: Россошанский проезд, д. 3, на парковке загорелся автомобиль "Лада". Огонь быстро распространился на стоящие по бокам другие машины. Владелец одной из соседних машин успел вовремя отогнать свой автомобиль от горящих. Автомобиль "Лада" и "Вольво" полностью сгорели, их потушили оперативно прибывшие пожарные подразделения. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
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