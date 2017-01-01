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Главная  /  Репортажи  /  Два автомобиля сгорели в Россошанском проезде на юге Москвы

Два автомобиля сгорели в Россошанском проезде на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:32
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На юге Москвы в районе Чертаново Южное произошел пожар. У ТЦ "Прага", расположенного по адресу: Россошанский проезд, д. 3, на парковке загорелся автомобиль "Лада". Огонь быстро распространился на стоящие по бокам другие машины. Владелец одной из соседних машин успел вовремя отогнать свой автомобиль от горящих. Автомобиль "Лада" и "Вольво" полностью сгорели, их потушили оперативно прибывшие пожарные подразделения. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

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