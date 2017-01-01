На станции МЦК "Угрешская" платформа дала трещину

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:57

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На станции Московского центрального кольца "Угрешская" на 1 пути край платформы дал трещину. Это опасно для пассажиров. Ведь входя и выходя из вагона они наступают ногами на опасный участок платформы. Вероятно это произошло от вибрации проходящих поездов. Край платформы -это бетонная балка, которая лежит на бетонных столбах. 3 таких балки отслоились от основной части платформы.