На станции МЦК "Угрешская" платформа дала трещину
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 18:57
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- 162
На станции Московского центрального кольца "Угрешская" на 1 пути край платформы дал трещину. Это опасно для пассажиров. Ведь входя и выходя из вагона они наступают ногами на опасный участок платформы. Вероятно это произошло от вибрации проходящих поездов. Край платформы -это бетонная балка, которая лежит на бетонных столбах. 3 таких балки отслоились от основной части платформы.
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