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К вечеру в столице похолодало и на юго-западе столицы пошёл мелкий снег

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:42
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В вечерние часы в столице морозно и на юго-западе столицы пошёл небольшой снег.

  • 28
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