Начались работы восстановительно-реставрационные доходного дома в Малом Могильцевском переулке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:18

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Знаменитый доходный дом (1907, архитектор Н. И. Жерихов) с "античными" скульптурами, лепниной. Скульптуры представляют из себя изображения муз искусства, истории и науки и галереи русских писателей и поэтов XIX века, среди которых Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой. Этот жилой долгое время стоял с полуразрушенными от времени декоративными фасадными элементами.