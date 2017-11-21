Начались работы восстановительно-реставрационные доходного дома в Малом Могильцевском переулке
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:18
-
- 21
Знаменитый доходный дом (1907, архитектор Н. И. Жерихов) с "античными" скульптурами, лепниной. Скульптуры представляют из себя изображения муз искусства, истории и науки и галереи русских писателей и поэтов XIX века, среди которых Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой. Этот жилой долгое время стоял с полуразрушенными от времени декоративными фасадными элементами.
- 21
Комментарии (0)