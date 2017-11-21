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Начались работы восстановительно-реставрационные доходного дома в Малом Могильцевском переулке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:18
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Знаменитый доходный дом (1907, архитектор Н. И. Жерихов) с "античными" скульптурами, лепниной. Скульптуры представляют из себя изображения муз искусства, истории и науки и галереи русских писателей и поэтов XIX века, среди которых Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой. Этот жилой долгое время стоял с полуразрушенными от времени декоративными фасадными элементами.

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