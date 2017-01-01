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Снежная каша во дворах города Воронеж

Автор:
Таня Белашова
Дата публикации:
23.01 22:51
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Состояние дворов Воронежа после снегопада. Снежная каша и заносы.

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