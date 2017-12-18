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Главная  /  Репортажи  /  В Каменск-Шахтинском 22 января машина влетела в открытый люк

В Каменск-Шахтинском 22 января машина влетела в открытый люк

Автор:
Finaevd
Дата публикации:
23.01 22:49
  • 37
  • 0

Автомобиль попал в открытый кололец, где отсутствовала крышка люка.

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  • 37
  • 0

Комментарии (0)

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