Пресс-показ спектакля «Дом 19|07» в усадьбе А.К. Поливанова
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 23.01 23:56
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"Дом 19|07" - одна из самых таинственных и интригующих театральных премьер этого сезона. В основе авторского сценария лежит история о любви, мести и предательстве. Постановка, жанр которой обозначен как "театральный сериал в иммерсивном формате", погружает зрителя в действие, происходящее в начале прошлого столетия. А сюжет спектакля меняется в зависимости от того, в какой из трех путешествующих по дому групп окажется зритель.
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