Пресс-показ спектакля «Дом 19|07» в усадьбе А.К. Поливанова

Автор: Sargo Дата публикации: 23.01 23:56

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"Дом 19|07" - одна из самых таинственных и интригующих театральных премьер этого сезона. В основе авторского сценария лежит история о любви, мести и предательстве. Постановка, жанр которой обозначен как "театральный сериал в иммерсивном формате", погружает зрителя в действие, происходящее в начале прошлого столетия. А сюжет спектакля меняется в зависимости от того, в какой из трех путешествующих по дому групп окажется зритель.

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/201040

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