Первые магазины и кафе откроются на станциях МЦК до конца февраля

Автор: Uwis Дата публикации: 23.01 23:58

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/201041

Договоры аренды на первые помещения на станциях МЦК "Деловой Центр", "Верхние Котлы", "Новохохловская", "Измайлово", "Стрешнево" и "Панфиловская" были разыграны осенью 2017 года. Арендаторы уже занимаются отделкой помещений, в которых откроются аптеки, кафе, мини-маркеты, точки продажи прессы, сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви.Еще 44 торговые площади разыграют на открытом электронном аукционе в первом квартале этого года. С победителями заключат договор аренды на пять и восемь лет в зависимости от специализации торговой точки.