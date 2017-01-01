Первые магазины и кафе откроются на станциях МЦК до конца февраля
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 23.01 23:58
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Договоры аренды на первые помещения на станциях МЦК "Деловой Центр", "Верхние Котлы", "Новохохловская", "Измайлово", "Стрешнево" и "Панфиловская" были разыграны осенью 2017 года. Арендаторы уже занимаются отделкой помещений, в которых откроются аптеки, кафе, мини-маркеты, точки продажи прессы, сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви.
Еще 44 торговые площади разыграют на открытом электронном аукционе в первом квартале этого года. С победителями заключат договор аренды на пять и восемь лет в зависимости от специализации торговой точки.
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