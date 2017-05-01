Эскалатор на станции метро «Смоленская», закрытый на ремонт до 31 марта

Автор: Sargo Дата публикации: 00:00

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Эскалатор на станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, закрытый на ремонт до 31 марта.