Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Уборка снега на северо-востоке столицы

Уборка снега на северо-востоке столицы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:11
  • 31
  • 0

Уборка снега в Москве.

  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
09:34 | Uwis
Две станции для подзарядки гаджетов установили в залах ожидания Ярославского вокзала
124 3
23.01 16:37 | Artem_077
В МЧС дали официальный комментарий по пожару на территории строительной площадки Московского метро на улице Яблочкова
33 0
23.01 20:20 | LaimeLaim
Уборка снега у Храма Христа Спасителя