Новая пешеходная зона свяжет Парк Горького с Ленинским проспектом

Автор: Uwis Дата публикации: 01:35

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В этом году начнется благоустройство дополнительного входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. К парку сделают сквозной проход. Это будет прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками, который расположится между зданиями Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова. Там установят перголу волнообразной формы, скамейки для отдыха, создадут смотровую площадку с видом на Парк Горького и площадку для размещения арт-объектов музея современного искусства «Гараж». Прямо к парку будет вести широкая парадная лестница с пандусом в виде зигзага. Впервые идея создания такого сквозного прохода была предложена еще в 1928–1930 годах, но она так и не была воплощена.