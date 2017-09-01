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Главная  /  Репортажи  /  Новая пешеходная зона свяжет Парк Горького с Ленинским проспектом

Новая пешеходная зона свяжет Парк Горького с Ленинским проспектом

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:35
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В этом году начнется благоустройство дополнительного входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. К парку сделают сквозной проход. Это будет прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками, который расположится между зданиями Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова. Там установят перголу волнообразной формы, скамейки для отдыха, создадут смотровую площадку с видом на Парк Горького и площадку для размещения арт-объектов музея современного искусства «Гараж». Прямо к парку будет вести широкая парадная лестница с пандусом в виде зигзага. Впервые идея создания такого сквозного прохода была предложена еще в 1928–1930 годах, но она так и не была воплощена.

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