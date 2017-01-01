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Главная  /  Репортажи  /  #ЗИМА24 Сахалин во власти снежного циклона

#ЗИМА24 Сахалин во власти снежного циклона

Автор:
Катюня Бородаева
Дата публикации:
08:16
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  • 0

Снегом блокированы входы во многие дома. Особенно в частном секторе

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

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