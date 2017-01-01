Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 24 января 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 13:58
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В программу, показанную в эфире 24 января, вошли кадры о том, как мужчина решил попробовать на вкус мобильный телефон в одном из магазинов электроники в Китае, кадры о том, как камера видеонаблюдения зафиксировала несколько аналогичных по схожести ДТП в Пензе, кадры о том, как школьный автобус скатился в гололёд по склону в Лондоне, кадры о том, как землетрясение произошло на Аляске и кадры о том, как слон нанёс травмы прохожим на празднике в Индии.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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