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Сильный ветер поднялся в Оренбурге

Автор:
Ксюша-И-Настя Шокуровы
Дата публикации:
14:33
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Сильный ветер поднялся в Оренбурге. Из - за сильного ветра (22 - 25 м/с) песок подняло в воздух. Посносило крыши домов.

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