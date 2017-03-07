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Главная  /  Репортажи  /  Движение троллейбусов остановлено на проспекте Маршала Жукова из-за повреждения проводов

Движение троллейбусов остановлено на проспекте Маршала Жукова из-за повреждения проводов

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:58
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Движение троллейбусов остановлено на проспекте Маршала Жукова из-за поврерждения контактной сети. Авария произошла у дома 8 при движении в сторону области. На проспекте образовалась очередь из более 20 троллейбусов, пассажиры вышли из салонов и идут пешком или пересаживаются на автобусы. Остановлено движение пяти троллейбусных маршрутов, на месте работает аварийная бригада.

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