Движение троллейбусов остановлено на проспекте Маршала Жукова из-за повреждения проводов

Автор: denis947 Дата публикации: 14:58

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Движение троллейбусов остановлено на проспекте Маршала Жукова из-за поврерждения контактной сети. Авария произошла у дома 8 при движении в сторону области. На проспекте образовалась очередь из более 20 троллейбусов, пассажиры вышли из салонов и идут пешком или пересаживаются на автобусы. Остановлено движение пяти троллейбусных маршрутов, на месте работает аварийная бригада.