Движение троллейбусов остановлено на проспекте Маршала Жукова из-за повреждения проводов
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:58
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- 31
Движение троллейбусов остановлено на проспекте Маршала Жукова из-за поврерждения контактной сети. Авария произошла у дома 8 при движении в сторону области. На проспекте образовалась очередь из более 20 троллейбусов, пассажиры вышли из салонов и идут пешком или пересаживаются на автобусы. Остановлено движение пяти троллейбусных маршрутов, на месте работает аварийная бригада.
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