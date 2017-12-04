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Главная  /  Репортажи  /  Машина застряла в ограждениях на тротуаре на юге Москвы

Машина застряла в ограждениях на тротуаре на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:26
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Необычная авария произошла на юге Москвы. Во дворе дома 10 в Булатниковском проезде неизвестный управляя машиной "Ниссан Альмера" не рассчитал габариты машины и поехал по узкому тротуару вдоль дома, огороженному по бокам заборчиком. Проехав почти весь путь до конца машина остановилась и застряла в огрвждениях. Все стороны авто оказались поцарапаны. Водитель заглушил машину, вылез через окно и ушел. Сердитые пешеходы нанесли на капот авто различные нецензурные надписи и оставили записку.

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